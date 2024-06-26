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Мінлива хмарність та 27° тепла: прогноз погоди на 26 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мінлива хмарність та 27° тепла: прогноз погоди на 26 червня
У Карпатах та на крайньому сході країни вдень короткочасні дощі
фото: Наталія Порощук, «Главком»

У Києві вдень буде 25-27° тепла

У середу, 26 червня, в Україні буде мінлива хмарність та короткочасний дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Мінлива хмарність та 27° тепла: прогноз погоди на 26 червня фото 1

Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі близько 15°, вдень 25-27°.

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Теги: прогноз погоди свята Україна погода

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