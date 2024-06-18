Присвятив своє життя захисту Батьківщини. Згадаймо Юрія Тупкаленка

У 2014 році пішов на війну і присвятив своє життя захисту Батьківщини

Посмертно військовий нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Тупкаленка.

Головний сержант Юрій Тупкаленко, позивний Круглий, загинув 26 липня 2023 року в бою з російськими окупантами в районі селі Кліщіївка, що під Бахмутом на Донеччині. Захиснику було 28 років. Про це повідомили у Золочівській селищній раді.



Юрій народився у селі Одноробівка на Харківщині. Закінчив школу та здобув фахову освіту у професійно-технічному училищі. Після цього у 2014 році пішов на війну і присвятив своє життя захисту Батьківщини. Також встиг провчитися рік в Академії Державної прикордонної служби України.

З 2014 року чоловік був на захисті кордону, згодом підписав контракт із 53-ю окремою механізованою бригадою Збройних сил України. Воював у Донецької області. Після закінчення першого контракту одразу підписав наступний із 92-ю бригадою, в якій з першого дня повномасштабного вторгнення боронив Харківську область від ворогів.

Юрій пішов на війну у 2014 році і присвятив своє життя захисту Батьківщини фото з відкритих джерел

Юрій брав участь у боях на Купʼянському напрямку. Після визволення Купʼянська поїхав боронити Луганську область. Воював за Новоселівське.

З березня перебував на Бахмутському напрямку. У цей час був переведений до 22-го окремого батальйону (військова частина А1939). Юрій був заступником командира бойової машини-навідником-оператором мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти.

Юрій був заступником командира бойової машини-навідником-оператором мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти фото з відкритих джерел

«Юрій був мужнім, сміливим, до останнього подиху вірним присязі та українському народові. Він із честю виконував обовʼязки щодо захисту нашої держави. Це приклад справжнього українця, патріота, товариша. Він віддав свої молоді роки захисту Батьківщини. Він мріяв виховувати своїх синочків, але, на жаль, його життя обірвалося…», – зазначила його дружина Варвара.

Посмертно військовий нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни».

Поховали Юрія на Алеї Героїв цвинтаря в місті Золочів Харківської області.

Вдома на захисника чекали батьки, дружина і двоє синів.

«Юрій був мужнім, сміливим. Він мріяв виховувати своїх синочків, але, на жаль, його життя обірвалося…» – зазначила дружина Юрія Варвара фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.