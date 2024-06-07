Путін знову заявив про готовність до переговорів з Україною, але є нюанс

Путін сказав, що РФ готова до переговорів з Україною

За словами диктатора, на можливих переговорах потрібно виходити з реалій сьогодення

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі. Про це він повідомив на пітерському міжнародному економічному форумі.

За словами диктатора, на можливих переговорах потрібно виходити з реалій сьогодення.

«На тих умовах, про які ми домовлялись ще починаючи у Мінську, і потім у Стамбулі. Але навіть, якщо взяти за основу ті домовленості у Стамбулі, ми повинні виходити з реалій сьогоднішнього дня», – сказав Путін.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, що постачають зброю Україні. За словами Путіна, Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. РФ «думає над тим, що відповідь може бути асиметрична» на такі удари по Росії.