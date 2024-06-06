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НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною
Угода буде фіналізована до саміту НАТО у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

Альянс планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій

НАТО і Україна планують підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Про це повідомив помічник генерального секретаря Альянсу з питань інновацій, гібридів і кіберсфери Девід ван Веел, пише Bloomberg.

За його словами, угода встановить нові межі для обміну інформацією, зокрема щодо ланцюжків постачання безпілотників. Її планують фіналізувати до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Одна з цілей угоди – допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни. Для НАТО йдеться про наслідування деяких прикладів швидкого впровадження і розгортання військових технологій, яке зафіксували в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

«Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не статичні. Це більше схоже на шахи», – заявив помічник генсека НАТО.

Нагадаємо, під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги. Про це повідомляє Defense News.

За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.

Як відомо, у липні у США відбудеться саміт НАТО, під час якого союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України в Альянс.

До слова, НАТО в Європі розробляє багато нових сухопутних коридорів для американських військ і бронетехніки на випадок великої наземної війни з Росією. 

Читайте також: Саміт миру та Саміт НАТО. Очікування та реальність для України
Теги: НАТО Україна

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