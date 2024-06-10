Розсекречена історія Голодомору. Нові деталі справи «Особняк»

«Німецький консул відсилав шматочки до Москви для того, щоби довести, що в Україні голод»

Побували з Михайлом Глуховським у СБУ. В архіві.

Доторкнулися до історії. Розсекреченої, але досі таємничої.

Керівник архіву, історик Андрій Когут розповідає, як у справах, які вже, здавалося б, затерті дослідниками до дір, несподівано виринають нові деталі... Хтось сто сорок п'ятий випадково знаходить те, чого не побачили юрби попередніх дослідників.

Сам пан Андрій так власноруч розкрив нові деталі справи «Особняк». Відомо, що німецький консул Зомер у Києві активно інформував Берлін про голодомор в Україні. Але свіжовиявлені подробиці роблять цю історію, достойною екранізації.

У 1933 році німецьке консульство у Києві відправляло черговий пакет дипломатичної пошти. У відділенні цю посилку погризли щури. Дипломати поскаржилися на таке нехлюйство. Чекісти допитали керівника пошти і розслідування з'ясувало: консул відправляв шматочки засохлого хліба з України, який йому приносили місцеві німці. Він відсилав ці «проби», аби довести, що в Україні біда: люди мруть від голоду і хліб роблять зі сміття. Щури відчули поживу у посилці і прогризли у відправленні дірку.

Кожен шматочок хліба був підписаний німецькою мовою. У справі також є агентурні донесення жінки, яка спілкувалася з кухарем консула, китайцем. Вона доповіла, що дипломат приносив своєму кухарю шматочки хліба, аби той аналізував, з чого його зроблено.

Усі ці свідчення про погризену пошту були написані рукою, не набрані на друкарській машинці. Вочевидь, дослідники раніше не звертали уваги на рукописний текст.