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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Окупанти розпочали літню кампанію на Донбасі. Чого чекати Україні?

glavcom.ua
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Основні сили окупант зосередив саме на Донецькому напрямку
фото з відкритих джерел

Українські військові продовжують стримувати ворога на найгарячіших напрямках фронту

Короткий прогноз на «літню кампанію», яка вже розпочалася.

Наразі очевидно, що основні сили окупант зосередив саме на Донецькому напрямку. Так, офіційно у зведеннях такого напрямку немає, я так називаю оптом усі напрямки, які так чи інакше замкнуті на захопленні Донецької області. Покровський, Краматорський, Лиманський і тепер плюс Торецький напрямок. Ми бачимо спорожнілі бази на західному кордоні Росії та Криму. Бачимо висновок залишків пошарпаних підрозділів агресора з-під Вовчанська.

Нема резервів для розпилення сил. Все, що можна, кидають на Покровськ, на Часів Яр і тепер на Торецьк. Щоб до можливих переговорів отримати два реальні результати. Перший за фактом окупувати максимальну територію Донецької області. Бажано всю. Друге – посилити переговорні позиції максимально за рахунок фактів свого просування територією України. Ціна для них, як завжди, значення не має.

Вийде досягти такого результату – далі два варіанти. Або не знижуючи швидкості заходити до Дніпропетровської області. Або, що найімовірніше, всі резерви та сили кинути на Запорізький напрямок. Ключова мета – Запоріжжя. Отже, знову ключові питання всієї великої війни вирішуються саме на Донбасі. У Донецькій області. Чи зможемо тут «сточити» максимальну кількість військ противника без досягнення ним результату? Значить, фактично зламаємо хребет окупанту. Його резерви з особового складу, техніки та боєкомплекту не нескінченні.

Чи не зуміємо і втратимо Донецьку область? Отримаємо настання тієї ж інтенсивності на Запорізькому напрямку. Як варіант – до Дніпропетровської області. Харківський напрямок та можливі рейди у Сумській області – другорядні для відтягування резервів ЗСУ. Картинка проста, сюрпризи на цій шахівниці практично виключені.

Наші дії також очевидні за основним і другорядним сценарієм. Основний – тримати оборону на Часовому Яру, Торецькому та Покровському напрямку. Максимально «мінусуючи» супротивника. Другий – раптові удари та рейди на другорядних напрямках. Які змусять противника розпорошувати сили та перекидати резерви. Так, у цю гру можна грати вдвох...

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Теги: Торецьк військові ЗСУ Україна війна росія окупанти

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