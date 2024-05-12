Міноборони пояснило, як змінилися правила проходження ВЛК

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає зміни у проходженні ВЛК

Громадяни України з «обмежено відповідним» статусом повинні пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року

В Україні змінилася правила проходження військово-лікарської комісії. Про новий механізм розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає, зокрема, зміни у проходженні ВЛК. Тепер скерування на проходження повторної військово-лікарської комісії для «обмежено придатних» осіб повинні будуть видати ТЦК та СП.

Як відомо, 4 травня набув чинності наказ №262 про роботу ВЛК, згідно з яким в Україні більше не існує статусу «обмежено придатний» до військової служби. Після повторного проходження медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії «придатних» і «непридатних».

Громадяни України з «обмежено відповідним» статусом повинні пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року.

«Людина не може сама пройти ВЛК. Людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військовозобов'язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку», – пояснила Сухорукова.

Нагадаємо, що раніше Оксана Сухорукова також розповіла, що обмежено придатні військовозобов'язані та інші військовозобов'язані можуть оскаржити висновок ВЛК щодо придатності до служби.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.