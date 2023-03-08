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Хвороби, які звільняють від мобілізації: повний перелік

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвороби, які звільняють від мобілізації: повний перелік
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Деякі громадяни непридатні до військової служби за станом здоров'я 

Під час воєнного стану та загальної мобілізації є чоловіки та жінки, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В українському законодавстві чітко розписаний увесь їх список.

У Законі України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність людини до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

Медичні стани та захворювання, які тимчасово або повністю звільняють військовозобов'язаних від служби:

Захворювання серцево-судинної системи

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:

  • з серцевою недостатністю II-Б – III стадії (інші стадії – обмежено придатні);
  • з гіпертонічною хворобою III стадії (інші стадії – обмежено придатні);
  • з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій;
  • з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Інфекційні захворювання

Переважно інфекційні хвороби не звільняють від мобілізації у воєнний час. Наприклад, кишкові, бактеріальні, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні лихоманки, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб є протипоказанням до призову. А у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними.

Але є і винятки – прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Також непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку хворі на важкі форми вірусних гепатитів. А також люди з ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Новоутворення

Підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку є:

  • первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;
  • швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;
  • доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Захворювання нервової системи

Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:

  • швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес тощо);
  • прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної);
  • епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
  • швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Розлади психіки і поведінки

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку стають хворі, які мають:

  • різко виражені стійкі психічні розлади;
  • розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;
  • шизофренію, шизотипові і маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
  • невротичні розлади з різко вираженими, стійкими проявами;
  • різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;
  • глибоку і важку розумову відсталість.

Інші розлади психіки і поведінки можуть служити причиною непридатності до служби в мирний час, проте у воєнний час – придатність оцінюється в індивідуальному порядку.

Хвороби ока і придаткового апарату

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

  • виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
  • різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці і помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
  • хвороби склоподібного тіла і очного яблука;
  • неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
  • стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;
  • гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;
  • відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Підставами для виключення з військового обліку є:

  • щелепно-лицеві аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;
  • хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;
  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;
  • різні грижі зі значними порушеннями функцій.

Захворювання нирок і сечостатевої системи

Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю. Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Хвороби ендокринної системи

Усі хвороби щитоподібної залози, усі типи цукрового діабету, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій, є підставою для непридатності до військової служби як в мирний, так і у воєнний час.

Захворювання крові

Причиною непридатності до служби з виключенням з військового обліку можуть бути швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення із залученням імунного механізму.

Захворювання кісток, суглобів і м'язів

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій. А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби шкіри

Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит. Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби вуха

У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час і обмежено придатні у воєнний. Підставою для виключення з військового обліку може бути тільки стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій.

Захворювання органів дихання

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, у кого хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин

Підставою для повної непридатності до військової служби є травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій.

Як бачимо, у більшості випадків людину визнають непридатною до мобілізації у воєнний час, якщо у неї є захворювання зі значним порушенням функцій. Але для кожного органу і системи воно має свої критерії, тому остаточно визначити придатність людини до призову може лише військово-лікарська комісія.

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Теги: здоров'я мобілізація хвороби хвороба

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