Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи треба ставати на облік у ТЦК за місцем прописки: пояснення Генштабу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи треба ставати на облік у ТЦК за місцем прописки: пояснення Генштабу
На облік у ТЦК громадянам треба стати за місцем фактичного проживання
фото: galinfo.com.ua

Якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку

Якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді для оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков в інтерв’ю «Радіо НВ».

«Це абсолютно не є проблемою (проживання людини не за місцем прописки. – «Главком»). Людина пише заяву, стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем вона автоматично буде знята з обліку», – пояснив Глущенков.

Читайте також: Чиновникам змінено правила бронювання від мобілізації: Міноборони повідомило деталі

За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для оновлення даних до ТЦК та СП. 

Раніше Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

Читайте також:

Теги: мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Консульства не обслуговують чоловіків призовного віку. Це спричинило значний резонанс у суспільстві
Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом?
25 квiтня, 14:57
«Українці цілком здатні утримати свої позиції до кінця 2024 року і зруйнувати уявлення зарозумілого Путіна про те, що час на його боці»
Американська допомога все не виправить. Світова преса про ситуацію в Україні Союзники
23 квiтня, 09:45
Раніше уряд запропонував схему, яка передбачала б бронювання робітників за зарплату у понад 35 тис. грн
Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ
8 квiтня, 12:56
За словами Фріз, повістки через електронний кабінет громадянам України не вручатимуть
Закон про мобілізацію: як можна буде оновити дані без візиту до ТЦК
14 квiтня, 10:59
Косіняк-Камиш нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогу Україні
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку
24 квiтня, 23:25
Монро жалкує, що не оновила свої дані у військкоматі раніше
«У мене були страхи». Блогерка Монро розповіла, як оновлювала дані в ТЦК
1 травня, 11:24
Люди не знімають, як вони спілкуються з військкомами, бо для них ТЦК – не військові
«Це – неправильно»: військовий розкритикував те, що після боїв на фронті роздає повістки
1 травня, 12:03
Кількість військовозобов’язаних, які користуватимуться застосунком може досягати 70-80%
Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного
1 травня, 21:46
Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах – це військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки
На Полтавщині зросли черги біля ТЦК: речник назвав причину
1 травня, 12:39

Суспільство

Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
Чи треба ставати на облік у ТЦК за місцем прописки: пояснення Генштабу
Чи треба ставати на облік у ТЦК за місцем прописки: пояснення Генштабу
Чиновникам змінено правила бронювання від мобілізації: Міноборони повідомило деталі
Чиновникам змінено правила бронювання від мобілізації: Міноборони повідомило деталі
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців
Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
33K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
23K
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
8913
В Україні вдруге за день тривога
6896
Кияни «штурмують» ботанічний сад через популярний тренд із соцмережі (відео)
6467
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Сьогодні, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Сьогодні, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua