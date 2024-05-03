Чи треба ставати на облік у ТЦК за місцем прописки: пояснення Генштабу

Якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку

Якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді для оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков в інтерв’ю «Радіо НВ».

«Це абсолютно не є проблемою (проживання людини не за місцем прописки. – «Главком»). Людина пише заяву, стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем вона автоматично буде знята з обліку», – пояснив Глущенков.

За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для оновлення даних до ТЦК та СП.

Раніше Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.