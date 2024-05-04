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Міноборони пояснило, як оскаржити висновок ВЛК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони пояснило, як оскаржити висновок ВЛК
Оскаржити висновок ВЛК можна як через комісії вищого порядку, так і через суд
фото з відкритих джерел

Висновок ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова розповіла, що обмежено придатні військовозобов'язані та інші військовозобов'язані можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо придатності до служби. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами Сухорукової, зробити це можна як через комісії вищого порядку, так і через суд.

Висновок ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням і це проводиться через ВЛК вищого рівня.

«Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду», – пояснила Оксана Сухорукова.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: війна мобілізація ТЦК суд

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