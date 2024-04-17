Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми

Закон про мобілізацію набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування

Новий закон запрацює вже з 18 травня

Сьогодні, 17 квітня, у офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення. Про це повідомляє «Голос України».

«Цей закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування», – вказано у виданні. Таким чином, новий закон запрацює вже з 18 травня.

Основні положення законопроекту про мобілізацію:

Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК;

Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби;

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет;

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби;

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію;

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Відстрочка від мобілізації за новим законопроектом: хто має право на неї?

інваліди всіх груп і ті, хто не проходить за здоров'ям: від 6 до 12 місяців, але потім знову треба пройти ЛКК;

хто має 3-х неповнолітніх дітей;

для подружжя інвалідів 3-ї групи є обмеження: звільняються від мобілізації в разі інвалідності, встановленої через онкологію, відсутності кінцівки тощо;

ускладнення для тих, у кого на утриманні батьки-інваліди 1 і 2 груп. Якщо з подружжя опікунів один невійськовозобов'язаний, другого можуть мобілізувати;

студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту вищого рівня, ніж попередня. Тобто здобувачі другої освіти втрачають відстрочку.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.