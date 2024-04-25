Зеленський пояснив, чого очікує Україна від наступного «Рамштайну»

Зеленський наголосив, що Україна готується до завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн»

На засіданні «Рамштайн» йтиметься про те, як якнайшвидше подолати проблеми, які накопичились через відсутність допомоги США

Уже завтра, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Зокрема, ключовою темою зустрічі стане подолання наслідків затримки надання Україні американської допомоги. Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Готуємося до завтрашнього засідання «Рамштайну» – будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку», – наголосив він.

За словами Зеленського, потрібно розв’язати питання наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.

Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» мало відбутися наприкінці тижня.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Раніше, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.