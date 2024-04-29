Зеленський пояснив, як можна зірвати російські наступальні плани

Очільник України зауважив, що усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз

Для того, щоб зупинити російські наступальні плани, українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові – після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених – усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективними та швидкими», – сказав президент.

Зеленський також наголосив на своїй розмові із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорювали про вчасні й достатні рішення щодо систем ППО для України, адже це те, що необхідно просто зараз для захисту життя: «Тим більше що у партнерів дійсно є всі необхідні системи, дійсно є вся необхідна якість зброї, щоб наші воїни могли діяти значно результативніше. Дякую Єнсу за розуміння й готовність допомагати».

«Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій – усе це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів – на «Петріоти», які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті максимально впевнено, на достатньо далекобійну зброю, яка може й повинна знищити російську логістику», – зазначив президент.

Очільник України зауважив, що усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз. До того ж сьогодні було проведено Ставку.



«Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених. Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому», – наголосив Зеленський.

Президент подякував усім, хто «справді дбає про наших людей і всю нашу державу, дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто б’ється проти російського зла».