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Зеленський пояснив, як можна зірвати російські наступальні плани

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як можна зірвати російські наступальні плани
Володимир Зеленський заявив, що системи ППО необхідні зараз для захисту життя
фото: скріншот з відео

Очільник України зауважив, що усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз

Для того, щоб зупинити російські наступальні плани, українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові – після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених – усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективними та швидкими», – сказав президент.

Зеленський також наголосив на своїй розмові із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорювали про вчасні й достатні рішення щодо систем ППО для України, адже це те, що необхідно просто зараз для захисту життя: «Тим більше що у партнерів дійсно є всі необхідні системи, дійсно є вся необхідна якість зброї, щоб наші воїни могли діяти значно результативніше. Дякую Єнсу за розуміння й готовність допомагати».

«Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій – усе це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів – на «Петріоти», які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті максимально впевнено, на достатньо далекобійну зброю, яка може й повинна знищити російську логістику», – зазначив президент.

Очільник України зауважив, що усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз. До того ж сьогодні було проведено Ставку.
 
«Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених. Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому», –  наголосив Зеленський.

Президент подякував усім, хто «справді дбає про наших людей і всю нашу державу, дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто б’ється проти російського зла».

Читайте також: Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб 
Теги: Володимир Зеленський Україна війна Харків Одеса Єнс Столтенберг НАТО системи ППО ЗСУ

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