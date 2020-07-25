У Запоріжжі на свободу відпустили чоловіка, який побив бійця ООС. Обурені люди вийшли на мітинг



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Активісти провели біля стін ГУНП акцію протесту Фото сайту 061

Активісти і ветерани АТО впевнені, що зочинець може чинити тиск на родичів потерпілого і свідків

У суботу, 25 липня, в Запоріжжі на свободу вийшов чоловік, що жорстоко побив бійця полку «Азов», який заступився за дівчину. Боєць – в комі, підозрюваний – вийшов під заставу в 40 тисяч гривень. Активісти провели біля стін ГУНП акцію протесту.

Про це повідомляє 061.

«Сьогодні о 17:00 з СІЗО випустили людину, яка завдала удару бійцеві полку Азов Олегу Черевку, після чого той впав і вдарився головою і зараз знаходиться в комі 3 ступеня. Майбутнє Олега під питанням, ніхто не знає, що з ним буде. Стан важкий. Людина, яка завдала удару і якого затримали правоохоронні органи, вийшла з СІЗО під заставу 40 тисяч гривень. Затриманий – двічі судимий і його випускають під мінімальну заставу – це ганьба «, – говорить ветеран АТО Максим Зайченко.

Судове засідання, в ході якого було обрано запобіжний захід підозрюваному, проходило вчора ввечері в Комунарському райсуді. Активісти і ветерани АТО впевнені, що чоловік може чинити тиск на родичів потерпілого і свідків.

Відео побиття бійця ООС

Боєць батальйону «Азов» приїхав в короткочасну відпустку додому із зони проведення ООС. Зараз він в лікарні, в комі 3-го ступеня.

Боєць ООС Черевко Олег

Потрібно донорська кров для Черевко Олега. Її можна здати з 8:00 до 11:00 в 5-й міськлікарні, вул. Перемоги 80 або на обласній станції переливання до 13:00, вул. Жаботинського 32. При собі потрібно мати паспорт та код.