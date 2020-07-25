У Запоріжжі на свободу відпустили чоловіка, який побив бійця ООС. Обурені люди вийшли на мітинг
Активісти і ветерани АТО впевнені, що зочинець може чинити тиск на родичів потерпілого і свідків
У суботу, 25 липня, в Запоріжжі на свободу вийшов чоловік, що жорстоко побив бійця полку «Азов», який заступився за дівчину. Боєць – в комі, підозрюваний – вийшов під заставу в 40 тисяч гривень. Активісти провели біля стін ГУНП акцію протесту.
Про це повідомляє 061.
«Сьогодні о 17:00 з СІЗО випустили людину, яка завдала удару бійцеві полку Азов Олегу Черевку, після чого той впав і вдарився головою і зараз знаходиться в комі 3 ступеня. Майбутнє Олега під питанням, ніхто не знає, що з ним буде. Стан важкий. Людина, яка завдала удару і якого затримали правоохоронні органи, вийшла з СІЗО під заставу 40 тисяч гривень. Затриманий – двічі судимий і його випускають під мінімальну заставу – це ганьба «, – говорить ветеран АТО Максим Зайченко.
Судове засідання, в ході якого було обрано запобіжний захід підозрюваному, проходило вчора ввечері в Комунарському райсуді. Активісти і ветерани АТО впевнені, що чоловік може чинити тиск на родичів потерпілого і свідків.
Відео побиття бійця ООС
Боєць ООС Черевко Олег