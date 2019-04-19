Мирослав Маринович: Нового Майдану Росія вже не допустить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маринович висловлює побоювання, що в Україні готується велика контрреволюція

«Я переконаний, що зараз Путін потирає руки, тому що українці летять у його бік самі», - Миронович

Український правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович впевнений, що нового Майдану, якщо його захочуть влаштувати українці, Росія уже не допустить. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Маринович висловлює побоювання, що в Україні готується велика контрреволюція. «Ми собі навіть не уявляємо, які вже плани є у Росії, у Путіна для того, щоби скористатися цією начебто невинною ситуацією. А я маю інстинкт, вихований на моєму табірному досвіді», - стверджує правозахисник.

На думку Мариновича, серед прихильників кандидата у президенти Володимира Зеленського є найрізноманітніші люди. Є цілком притомні українські патріоти, які вважають, що їх кинули, обманули, що ця влада украла у них те, що їм належить, що вони зубожілі і все.

«Причому раціональні аргументи не діють. Люди можуть мати повні холодильники, автомобілі, але при цьому казати, що вони зубожілі, бо себе порівнюють з німцями, швейцарцями», - запевняє правозахисник. Миронович зауважує, що це перша категорія прихильників Зеленського.

«Друга категорія – це люди, про яких журналісти дуже мало говорять. Мова про прихильників церкви Московського патріархату, яких відповідним чином обробляють священики з тим, щоби помститися Петру Порошенку за те, що саме при його сприянні Православна церква України отримала Томос про автокефалію», - зазначає правозахисник.

І третьою категорією прихильників Зеленського, на думку Мироновича, є люди - малороси, які не відчувають загрози від того, що Україна не матиме ідентичності. «Їм однаково. Розумію, що назва малороси сприймається як образливе слово, але ж воно так і є. Як у пісні співається «Беріть собі дівчину, віддайте пироги!», - пояснює правозахисник.

Останньою категорією шанувальників Зеленського, на думку Мироновича, є дуже потужна група з колишніх регіоналів, які зачаїлися, які ніколи не приймали цінностей Майдану, які страждали під час тих подій, тих змін, які відбувалися в Україні.

«Для них нарешті настав їхній зоряний час. Вітер дме у їхні вітрила. Недарма Зеленського нікуди не випускають, бо чим більше він буде говорити, тим більше від нього відштовхуватимуться люди патріотичного плану», - вважає правозахисник.

Маринович заявляє, що всі перераховані ним категорії прихильників Зеленського дуже небезпечні, бо не розуміють, яка біда прийде, якщо артист Зеленський стане президентом.

«Я переконаний, що зараз Путін потирає руки, тому що українці летять у його бік самі, їх непотрібно підштовхувати. Тому для мене ці вибори особливі, пов’язані із дуже відповідальним моментом у житті України. Я не розумію українців: бідний той народ, який не розуміє, як ним маніпулюють», - говорить політтехнолог Маринович.