Перед дебатами на «Олімпійському» концерт: поліція поділила стадіон навпіл (фото, відео)



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Фото: Віталій Червоненко, Facebook

Сцена оформлена у жовто-блакитних кольорах без символіки кандидатів

На НСК «Олімпійський» поступово прибувають люди, які хочуть подивитись передвиборчі дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Чаша стадіону поділена навпіл кордоном поліцейських. В кожній частині встановлені сцени, вони розміщені одна навпроти одної, повідомляє Укрінформ.

Правоохоронці стоять як посередині стадіону, розділяючи його навпіл, так і по всьому периметру.

На одній зі сцен, яку встановили на «Олімпійському» для проведення дебатів, розпочався концерт українських виконавців. Першим виступив Тарас Чубай та гурт «Плач Єремії». Очікується, що від кожної сторони тут виступатимуть по кілька виконавців.

Концерт ведуть Тимур Мірошніченко і Артем Гагарін.

Над сценою, де проходить концерт, світиться надпис «Головні дебати України». Сцена оформлена у жовто-блакитних кольорах. Символіки кандидатів у президенти на сценах немає.

Люди приходять з українською символікою. Їх стає дедалі більше на стадіоні.

На стадіон, серед іншого, не можна проносити алкогольні напої та воду. Тому всі викидають пляшки з водою перед входом.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» зі стадіону.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

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