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    Команда Зеленського злякалася виходити на стадіон до людей - Герасимов

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    Олімпійський стадіон повністю готовий до дебатів між кандидатами у президенти - Команда Зеленського злякалася виходити на стадіон до людей - Герасимов
    Олімпійський стадіон повністю готовий до дебатів між кандидатами у президенти

    Ми звернулися до команди Володимира Зеленського не боятися людей, дебатувати серед них всередині стадіону, - розповів Герасимов

    Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського відмовилась проводити дебатів серед людей на НСК «Олімпійський».

    Про це розповів голова фракції БПП Артур Герасимов.

    «Від самого початку пропозиція команди Порошенка була в дебатах всередині стадіону, серед людей: два мікрофони, ведучий і дебати по суті. І сьогодні ви вже чули наше звернення до команди Зеленського повернутись до цього формату дебатів серед людей. Ми звернулися до команди Володимира Зеленського не боятися людей, дебатувати серед них всередині стадіону. І ми звернулись до МВС з проханням забезпечити безпеку під час цих дебатів.

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    Крім цього, я особисто контактував з представниками штабу Володимира Зеленського сьогодні відносно цього питання і вони відмовились проводити дебати серед людей, по суті, всередині стадіону», - розповів Герасимов.

    До слова, ведучою на дебатах президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського на Суспільному виступить телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.

    Раніше повідомлялося, що стали відомі ведучі і формат дебатів на «Олімпійському»

    Вести дебати будуть журналісти Андрій Куликов, запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк від штабу Зеленського. Згодом, в команді Порошенка додали, що щодо ведучих ще тривають перемовини. Команда президента наполягає, щоб модератори могли поставити кандидатам більше 3-х запитань.

    Дебати розпочнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на запитання опонента.

    Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.

     

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    Петро Порошенко БПП вибори Володимир Зеленський президент Артур Герасимов стадіон дебати НСК «Олімпійський»
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