Артем Кічак: чекаю виборів, як фіналу чемпіонату світу



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Артем Кічак dynamo.kiev.ua

Український голкіпер угорського МТК розповів про власне ставлення до політичних процесів на батьківщині

Український воротар угорського МТК Артем Кічак уважно стежить за політичними процесами на батьківщині та обов’язково візьме участь в другому турі голосування на президентських виборах.

«Чому ходив на вибори? Щоб віддати голос за кандидата, якого вважаю найкращим серед претендентів на посаду президента. Майбутнє країни залежить і від мого голосу. Воно залежить від кожного, хто голосуватиме в неділю. Народ уже продемонстрував, що в країні головний він. Саме народ, а не влада. У цьому ми відрізняємося від Росії. Там такого не можна робити», - зазначив Кічак у інтерв’ю Tribuna.com.

«Останнім часом передвиборча боротьба переросла в щось ненормальне. Важко коментувати без лайки. Чекаю цих виборів, як фіналу чемпіонату світу. Щодня в цьому», - додав футболіст.

Нагадаємо, голосування в другому турі президентських виборів в Україні пройде 21 квітня з 8:00 до 20:00.