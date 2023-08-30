Трагедія у Дніпрі. Філатов дав обіцянку патрульному, який стріляв у водія

Мер Дніпра заявив, що ніхто і за жодних обставин не має права хапати людину у формі

Мер Дніпра Борис Філатов підкреслив, що цілковито на боці патрульних

Ввечері у вівторок, 29 вересня, всю Україну розбурхав випадок у Дніпрі, де патрульний поліцейський застрелив людину. Свою думку щодо цієї ситуації висловив міський мер Борис Філатов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Дніпра заявив, що в будь-якій державі, де прагнуть поваги до Закону, ніхто і за жодних обставин не має права хапати людину у формі, яка виконує свої службові обов'язки, або по-хамськи до неї ставитися.

Філатов наголосив: «Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міський голова додав, що за час війни подолав тисячі кілометрів дорогами нашої країни, його зупиняли на блокпостах – військові, поліція чи Нацгвардія. Борис Філатов зазначив, що, попри численні огляди авто, фіксацію вмісту багажника та «дурні» питання він ніколи не «качав права», а дотримувався вказівок людей у ​​формі.

Мер Дніпра також попросив не писати про те, що загиблий – власник елітного авто, і наголосив, що немає жодної різниці, яку машину водить людина.

Філатов резюмував: «Не треба збуджувати низинні почуття натовпу, примішуючи до ситуації ще й класову ненависть. Бо би*ло – хоч на Jaguar, хоч на «запорожці» – завжди залишається би*лом».

Нагадаємо, попередньо відомо, що загиблий водій був п'яний і перевищив швидкість. Правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій почав втікати та пересів на пасажирське крісло. Пасажири проігнорували вимогу вийти з салону, після чого поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру - від отриманих травм чоловік помер.