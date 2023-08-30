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Вбивство водія в Дніпрі: з'явилося відео, як Jaguar порушує правила дорожнього руху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вбивство водія в Дніпрі: з'явилося відео, як Jaguar порушує правила дорожнього руху
Поліцейські намагалися затримати водія «Ягуара» через порушення правил дорожнього руху
фото: скріншот з відео

Водій проігнорував законні вимоги правил дорожнього руху та повернув ліворуч з крайньої правої смуги

Водія «Ягуара», Джумбері Сілогава, якого 29 серпня у Дніпрі застрелив поліцейський, намагалися затримати через порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє Державно бюро розслідувань та свідчить відео із камери спостереження.

Зазначається, що поліціянти намагалися затримати чоловіка елітного авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху, а саме повернув ліворуч з крайньої правої смуги.

Нагадаємо, увечері 29 серпня у мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка.

Попередньо відомо, що водій був п'яний і перевищив швидкість. Правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій почав втікати і пересів на пасажирське крісло. У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили, що після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

«Водій автівки, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. 

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер. 

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Теги: Дніпро поліція автомобіль вбивство правила

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