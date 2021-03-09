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    Морозець і сонце: прогноз погоди в Україні на 9 березня

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    Прогноз погоди в Україні на 9 березня - Морозець і сонце: прогноз погоди в Україні на 9 березня
    Прогноз погоди в Україні на 9 березня

    У вівторок, 9 березня, в Україні опадів не прогнозують

    9 березня у більшості областях буде прохолодно.

    Про це передає Укргідрометцентр.

    У центральних областях повсюди буде сухо, сонячно, проте холодно. Вночі до 5-8 градусів морозу, вдень близько нуля.

    Найтепліше буде на Закарпатті. Там температура повітря прогріється до +6 градусів. Опадів не передбачається.

    У північних областях буде без опадів. Уночі очікується 5-10 градусів морозу, вдень близько нуля, на Сумщині та Чернігівщині вдень подекуди 2-4 градуси морозу.

    Тепло також буде у південних регіонах. Температура повітря підніметься до +3 +5 градусів.

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    На сході температура коливатиметься від -4 до +1 градуса. Без опадів, лише вночі подекуди невеликий сніг.

    У столиці 9 березня стовпчики термометрів покажуть 0..+2 градуси. Вночі температура опуститься до -4 -6 градусів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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