Морозець і сонце: прогноз погоди в Україні на 9 березня

Прогноз погоди в Україні на 9 березня

У вівторок, 9 березня, в Україні опадів не прогнозують

9 березня у більшості областях буде прохолодно.

Про це передає Укргідрометцентр.

У центральних областях повсюди буде сухо, сонячно, проте холодно. Вночі до 5-8 градусів морозу, вдень близько нуля.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там температура повітря прогріється до +6 градусів. Опадів не передбачається.

У північних областях буде без опадів. Уночі очікується 5-10 градусів морозу, вдень близько нуля, на Сумщині та Чернігівщині вдень подекуди 2-4 градуси морозу.

Тепло також буде у південних регіонах. Температура повітря підніметься до +3 +5 градусів.

На сході температура коливатиметься від -4 до +1 градуса. Без опадів, лише вночі подекуди невеликий сніг.

У столиці 9 березня стовпчики термометрів покажуть 0..+2 градуси. Вночі температура опуститься до -4 -6 градусів.