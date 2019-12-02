Московська церква розпочала кампанію на підтримку батюшки, затриманого з наркотиками



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Центр інформації запевняє, що прихильники Московського патріархату в Україні написали у соціальних мережах, що молитимуться «за позбавлення батюшки від залежності»

«Ад’ютант» митрополита Запорізького Луки Московської церкви в Україні отримав поштою посилку з наркотиками

Московська церква в Україні розповсюдила повідомлення про те, що віряни масово виказують підтримку батюшці, якого 30 листопада затримали у Запоріжжі правоохоронці. У священнослужителя знайшли посилку, де були у великій кількості амфітамін та метиламін.

«Віруючі заявили про підтримку ієромонаха запорізького Свято-Андріївського кафедрального собору Іліодора (в миру Євгена Кугатова), затриманого після отримання посилки у відділенні «Нова пошта», - йдеться у повідомленні Центру інформації Московської церкви в Україні.

Центр інформації запевняє, що прихильники Московського патріархату в Україні написали у соціальних мережах, що молитимуться «за позбавлення батюшки від залежності».

У Інстаграм на офіційній сторінці Центру інформації Московської церкви більшість користувачів відзначили, що «не потрібно засуджувати ієромонаха, а молитися про нього».

Також парафіяни Московської церкви, переконує повідомлення Центру, не вірять, що ієромонах Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя Іліодор, «ад’ютант» митрополита Запорізького Луки Московської церкви в Україні міг розповсюджувати наркотики.

«Я не вірю, що затримали батюшку за наркотики. У нашій країні боротися почали з Богом і його вірними чадами», - начебто пише одна з шанувальниць батюшки.

Нагадаємо, 30 листопада у Запоріжжі священики УПЦ Московського патріархату попалися на амфетаміні.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну виробництво за ознаками ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.