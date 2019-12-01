Гетеросексуали і наркомани. У Росії оприлюднили нову статистику щодо того, як передається ВІЛ



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У Росії зараз живуть понад мільйон людей з ВІЛ, 37% з них жінки і 63% – чоловіки

Всього за 10 місяців цього року в РФ зареєстровано майже 66 тисяч нових випадків захворювання на ВІЛ

Зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в Росії все частіше відбувається шляхом гетеросексуальних контактів.

Про це пише Lenta.ru з посиланням на дані Росспоживнагляду.

Експерти підрахували, що 58,9 % нових випадків ВІЛ у Росії цього року були пов'язані через гетеросексуальні контакти.

Ще 39% пов'язані з вживанням наркотиків. Також в підвищеної групи ризику залишаються гомосексуальні зв'язки (2,5%).

Всього за 10 місяців цього року в РФ зареєстровано майже 66 тисяч нових випадків захворювання на ВІЛ. Це на 8% менше показника минулого року. Всього в Росії зараз живуть понад мільйон людей з ВІЛ, 37% з них жінки і 63% – чоловіки.

Найбільш несприятлива ситуація з ВІЛ-інфекцією складається в Кемеровській, Іркутській, Челябінській, Свердловській, Томській, Оренбурзькій і Тюменській областях, уточнили в Росспоживнагляді.

Як відомо, 1 грудня у світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Нагадаємо, Київ в лідерах серед міст України із діагностування нових випадків ВІЛ.