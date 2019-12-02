Під час отримання партії амфетаміну в Ладижині затримали чоловіка



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1 грудня працівники Ладижинського відділення поліції затримали 27-річного чоловіка, який через поштового перевізника отримав партію амфетаміну

Під час затримання правопорушник добровільно видав оперативникам амфетамін на суму близько 15 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Як розповів начальник Ладижинського відділення поліції Віталій Деркач, до поліції надійшла інформація, що місцевий житель займається розповсюдженням наркотичних засобів. Під час перевірки цієї інформації оперативники встановили, що підозрюваний чекає доставлення замовленого наркотичного засобу через поштового перевізника. Правопорушника затримали одразу, як він отримав психотропну речовину.

Під час спілкування з працівниками поліції чоловік добровільно видав пластикову банку, у якій знаходився пакет з речовиною, зовні схожою на амфетамін, вагою 50 грамів.

Затриманий виправдовується, що наркотичний засіб він придбав для власного вживання.

У діях затриманого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до трьох.

Наразі поліція встановлює, джерело походження та мету придбання наркотичного засобу. Вилучене направлено на експертизу.