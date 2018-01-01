Московський піп прирівняв дитину, яку відмовились відспівати, до ворога церкви

Московський піп підтримав відмову відспівати дитину: церква – це військова організація

Протоієрей церкви Московського патріархату Ігор Рябко заявив, що його православна церква є «закритою військовою організацією», тож люди, які не виконують обов’язкові «військові духовні» практики, є «дезертирами» і «зрадниками». Такі заяви священнослужитель зробив у себе на сторінці у



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Московський піп підтримав відмову відспівати дитину: церква – це військова організація

Протоієрей церкви Московського патріархату Ігор Рябко заявив, що його православна церква є «закритою військовою організацією», тож люди, які не виконують обов’язкові «військові духовні» практики, є «дезертирами» і «зрадниками». Такі заяви священнослужитель зробив у себе на сторінці у Facebook (ввечері суботи пост перестав бути загальнодоступним).

«Православна церква - це закрита військова організація яка має свій статут, свій порядок, свої жорсткі, дані від Бога, закони існування. Вона знаходиться в стані війни з дияволом і його слугами, що не припиняється. Ці слуги воюють з нами або напряму, або побічно через людей цього світу … Формальне хрещення в церкві без подальшої участі в духовних військових діях, сили не має, і вважається дезертирством і зрадою. Дитина, яка прийняла хрещення і стала членом церкви по вірі своїх батьків і хрещених батьків, є таким в тому випадку, якщо її періодично причащають і за неї молиться церква в особі її дійсних членів (батьків і хрещених)», - написав Рябко.

За його словами, жодна людина, незалежно від віку не може буде відспівана за православним церковним порядком, якщо вона не хрещена у православній церкві (це для дітей) і (якщо вона доросла) не живе в злагоді з принципами членства церковної громади.

Рябко заявив, що повністю підтримує священнослужителя Євгенія Молчанова, який відмовився відспівувати загиблу дитину, бо вона була хрещена в «розкольницькій» «неканонічній» Українській православній церкві Київського патріархату. Він також запропонував правлячому у Запоріжжі архієрею розглянути пропозицію про те, аби рекомендувати священнослужителям Запорізької єпархії здійснювати всі таїнства і обряди виключно над дійсними членами їх громад (тобто над людьми, які регулярно причащаються в церкві Московського патріархату).

Скріншот запису Ігоря Рябка

У той же час російський богослов і фахівець в області християнської філософії Андрій Кураєв заявив, що своєю відмовою відспівати хлопчика, хрещеного в УПЦ КП церква Московського патріархату сама відступила від канонічних догматів, які вимагають визнати канонічність хрещення у «розкольників».

Нагадаємо, священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. Історія про це потрапила на сторінки The Guardian.

У суботу, 6 січня, у Запоріжжі біля Храму Петра та Февронії побили людей, котрі принесли ляльки до будівлі церкви. Флешмоб #принесикуклу запустив Юрій Гудименко після відмови священника Московського патріархату відспівати дитину.