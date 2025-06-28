Мовний омбудсмен Кремінь розказав, яку обіцянку не виконав глава Мінкульту Точицький

Тарас Кремінь розповів, що у нього були відкриті стосунки з Миколою Точицьким

Мовний уповноважений каже, що урядовець обіцяв висунути його другий термін, але не зробив цього

Мовний уповноважений Тарас Кремінь розповів про обіцянку міністра культури Миколи Точицького висунути його кандидатуру на другий термін, яка так і не була виконана. Кремінь наголосив, що його власна занадто очевидна незалежність, ймовірно, завадила суб'єктам подання висунути його на конкурс. Про це Тарас Кремінь розповів в інтерв’ю «Главкому».

Тарас Кремінь зазначив, що у нього відкриті стосунки з Миколою Точицьким: «Він підтримав мою ініціативу відновити діяльність відділу державної мовної політики при міністерстві, а також – відновити роботу експертної групи при прем’єр-міністрі тощо».

«Точицький гарантував мені, що моя кандидатура буде подана, але за день до завершення терміну подання він подав Павла Полянського, який колись працював заступником державного секретаря Кабінету міністрів», – повідомив Кремінь.

Кремінь також заперечив будь-які конфлікти чи тертя з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, з яким вони знайомі ще з 2010-х років.

Ситуація навколо конкурсу на посаду мовного омбудсмена неоднозначна. Крім Полянського, інсайдери стверджують, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль нібито наполягає на акторові Олександрі Завальському.

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанишина спочатку подала кандидатуру доцентки Ірини Коваль-Фучило, але та не підтвердила свою участь у конкурсі.

«Тобто фактично звільнилося місце. І у нас відбулися консультації з офісом віцепрем’єрки щодо того, аби вона подала мою кандидатуру на конкурс. Був ще й лист на мою підтримку від ряду представників культури, освіти та спорту… Але пані Ольга, з якою ми знайомі з моїх парламентських часів, подала кандидатуру Завальського. Його вона не знає особисто, як я міг зрозуміти з відкритих джерел. А чи можна подавати людину, яку ви абсолютно не знаєте? Ось питання номер один. І чи можна подавати людей, які не відповідають критеріям та не мають досвіду управління головною мовною інституцією країни? Це питання номер два. Адже я ніколи не бачив цих людей на арені захисту мовної політики», – розповів Кремінь.

Тарас Кремінь не впевнений, що прем’єр-міністр особисто знає Завальського. Сам Кремінь не знайомий із Завальським особисто, оскільки «міг би бути з ним знайомий тільки в тому випадку, якби він мав досвід правозахисної або мовозахисної діяльності».

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь – в епіцентрі кадрового скандалу. 8 липня добігає кінця його перша каденція. Кремінь обійняв свою нинішню посаду у 2020-му – через рік після її заснування. Теоретично контракт міг би бути продовжений. Для цього один з суб’єктів подання кандидатури повноваженого мав повторно запропонувати Кременя. Але цього ніхто не зробив. Ані уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, ані очільники Мін’юсту та Мінкульту.