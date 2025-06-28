Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мовний омбудсмен Кремінь розказав, яку обіцянку не виконав глава Мінкульту Точицький

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мовний омбудсмен Кремінь розказав, яку обіцянку не виконав глава Мінкульту Точицький
Тарас Кремінь розповів, що у нього були відкриті стосунки з Миколою Точицьким
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Мовний уповноважений каже, що урядовець обіцяв висунути його другий термін, але не зробив цього

Мовний уповноважений Тарас Кремінь розповів про обіцянку міністра культури Миколи Точицького висунути його кандидатуру на другий термін, яка так і не була виконана. Кремінь наголосив, що його власна занадто очевидна незалежність, ймовірно, завадила суб'єктам подання висунути його на конкурс. Про це Тарас Кремінь розповів в інтерв’ю «Главкому».

Тарас Кремінь зазначив, що у нього відкриті стосунки з Миколою Точицьким: «Він підтримав мою ініціативу відновити діяльність відділу державної мовної політики при міністерстві, а також – відновити роботу експертної групи при прем’єр-міністрі тощо».

«Точицький гарантував мені, що моя кандидатура буде подана, але за день до завершення терміну подання він подав Павла Полянського, який колись працював заступником державного секретаря Кабінету міністрів», – повідомив Кремінь.

Кремінь також заперечив будь-які конфлікти чи тертя з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, з яким вони знайомі ще з 2010-х років.

Ситуація навколо конкурсу на посаду мовного омбудсмена неоднозначна. Крім Полянського, інсайдери стверджують, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль нібито наполягає на акторові Олександрі Завальському.

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанишина спочатку подала кандидатуру доцентки Ірини Коваль-Фучило, але та не підтвердила свою участь у конкурсі. 

«Тобто фактично звільнилося місце. І у нас відбулися консультації з офісом віцепрем’єрки щодо того, аби вона подала мою кандидатуру на конкурс. Був ще й лист на мою підтримку від ряду представників культури, освіти та спорту… Але пані Ольга, з якою ми знайомі з моїх парламентських часів, подала кандидатуру Завальського. Його вона не знає особисто, як я міг зрозуміти з відкритих джерел. А чи можна подавати людину, яку ви абсолютно не знаєте? Ось питання номер один. І чи можна подавати людей, які не відповідають критеріям та не мають досвіду управління головною мовною інституцією країни? Це питання номер два. Адже я ніколи не бачив цих людей на арені захисту мовної політики», – розповів Кремінь.

Тарас Кремінь не впевнений, що прем’єр-міністр особисто знає Завальського. Сам Кремінь не знайомий із Завальським особисто, оскільки «міг би бути з ним знайомий тільки в тому випадку, якби він мав досвід правозахисної або мовозахисної діяльності».

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь – в епіцентрі кадрового скандалу. 8 липня добігає кінця його перша каденція. Кремінь обійняв свою нинішню посаду у 2020-му – через рік після її заснування. Теоретично контракт міг би бути продовжений. Для цього один з суб’єктів подання кандидатури повноваженого мав повторно запропонувати Кременя. Але цього ніхто не зробив. Ані уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, ані очільники Мін’юсту та Мінкульту.

Читайте також:

Теги: мова скандал українська мова Тарас Кремінь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни вільних країн спілкуються між собою мовою свого народу
Громадяни вільних країн спілкуються між собою мовою свого народу
12 червня, 07:19
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
7 червня, 09:07
«По-українському» чи «українською»: в чому різниця? 10 запитань до мовознавиці
«По-українському» чи «українською»: в чому різниця? 10 запитань до мовознавиці
31 травня, 10:00
Допис Литвиненко спровокував безпрецедентну хвилю негативних коментарів
«Чайлдфрі – травмовані». Заява засновниці «Всеосвіти» розділила соцмережі
28 травня, 19:56
Річниця чи роковини: що сумне, а що веселе? Мовознавиця пояснила різницю
Річниця чи роковини: що сумне, а що веселе? Мовознавиця пояснила різницю
11 червня, 22:00
Служба безпеки Латвії порушила проти політика кримінальну справу щодо надання допомоги РФ
Правоохоронці затримали латвійського депутата, який захищав російську мову
16 червня, 13:27
Час замінити «француженку»? Мовознавиця пояснила, як треба називати французьких жінок українською
Час замінити «француженку»? Мовознавиця пояснила, як треба називати французьких жінок українською
19 червня, 22:00
Онук Максима Рильського біля погруддя свого діда
Вони кохали Максима Рильського. Онук поета розповів про романи славетного діда
24 червня, 18:34
Нікольченко завершила професійну карʼєру у 2024 році
Українська гімнастка зробила скандальну заяву на захист російської мови
20 червня, 09:32

Суспільство

Мовний омбудсмен Кремінь розказав, яку обіцянку не виконав глава Мінкульту Точицький
Мовний омбудсмен Кремінь розказав, яку обіцянку не виконав глава Мінкульту Точицький
Президент підписав шість указів про присвоєння звання Героя України
Президент підписав шість указів про присвоєння звання Героя України
Майже місяць вважався зниклим безвісти. Згадаймо Дмитра Лященка
Майже місяць вважався зниклим безвісти. Згадаймо Дмитра Лященка
Справа Назарія Гусакова: Поліція затримала власника картки для збору коштів
Справа Назарія Гусакова: Поліція затримала власника картки для збору коштів
День Конституції України 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День Конституції України 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Моторошна аварія на Миколаївщині забрала життя трьох людей
Моторошна аварія на Миколаївщині забрала життя трьох людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
104K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
53K
Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла з СІЗО
37K
Верховний лідер Ірану відповів на ультиматум Трампа
31K
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua