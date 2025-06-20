Українська гімнастка зробила скандальну заяву на захист російської мови

Нікольченко: Я могла б промовчати, але все ж висловлюсь

Колишня українська художня гімнастка Влада Нікольченко зробила скандальну заяву на захист російської мови. Про це повідомляє «Главком».

Нікольченко відреагувала на промову дружини загиблого військового Катерини Мотрич, яка заявила, що «треба вбити все російське в собі». Сторіз з цитатою Мотрич опублікувала інша колишня українська художня гімнастка Марія Височанська.

«Знаєте, я могла б промовчати, але все ж висловлюсь. Зараз у мене хтось кине помідорами, яйцями, відпишеться. Будь ласка, зробіть це вже. Але я просто не розумію людей, які стільки років розганяють цей «мовний скандал». Типу, ті, хто розмовляє російською – це взагалі не люди. Їх треба вигнати з країни й позбавити громадянства. Звісно, у нас свобода слова, кожен говорить так, як вважає за потрібне. Але, відверто кажучи, мене це вже заї***о. Я дуже добре розмовляю українською мовою, так само, як і російською. Так, я з Харкова, я вивчила українську, коли почалася війна. І я була у стосунках, де в побуті говорила українською. І мені взагалі пофіг, якою мовою спілкуватися. Але справа не в цьому», – заявила Нікольченко.

«Проблема в тому, що оцим насильницьким «переходимо на українську мову, та ви взагалі…», розпалюванням конфлікту — ви самі відбиваєте людям бажання переходити на будь-яку мову. Ви це розумієте? Це просто жах якийсь, чесно. Мене сьогодні це дуже вибісило. Не будемо тикати пальцями, але це вже не вперше. Я відписалась від людини – і мені стало легше. Я висловилась. Зараз, звісно, поллється хейт», – сказала Нікольченко.

Нагадаємо, 19 червня Київ попрощався з українським актором, бійцем 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» з позивним Травень, Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті під час виконання бойового завдання.

Катерина Мотрич, дружина актора, під час прощання висловила потужну промову про війну в Україні: «Вбийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію, ми зараз всі змушені бути тут».