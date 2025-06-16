Правоохоронці затримали латвійського депутата, який захищав російську мову

Під час засідання Сейму Росліков заявляв, що «російська мова – наша мова»

Служба державної безпеки Латвії затримала колишнього депутата Сейму Олексія Рослікова. Він виступав під час засідання російською мовою та заявляв, що вона «наша». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Раніше правоохоронці порушили проти Рослікова кримінальну справу щодо надання допомоги державі-агресору Росії та розпалювання національної ворожнечі та ненависті. За пособництво іноземній державі в діях, спрямованих проти Латвії, державні службовці несуть відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

На засіданні латвійського Сейму 5 червня під час розгляду «Декларації про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом та її мовні наслідки» політик зголосився вийти на трибуну і виступити проти включення цього проєкту рішення до порядку денного. Наприкінці свого виступу він вигукнув фразу російською мовою «Нас більше, і російська мова – наша мова», показавши непристойний жест.

Оскільки використання російської мови на засіданні парламенту Латвії та під час спілкування з громадянами заборонене регламентом, депутата Рослікова вилучили із зали – за неповагу до Сейму.

Нагадаємо, В Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.