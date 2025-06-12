Громадяни вільних країн спілкуються між собою мовою свого народу

Ким ти хочеш бути – господарем в своїй хаті чи слугою в хаті господаря?

Громадяни вільних країн зазвичай спілкуються між собою мовою свого народу, своєї країни. Ну, це зовсім природньо.

Але це правило не працює для колоній (колоніальних країн). Бо там автохтонна мова завжди винесена на маргінес. І нею спілкуються аборигени нижчої верстви суспільства. А вищі класи спілкуються між собою мовою метрополії.

Але тут же така штука, шо аборигени хочуть пристосуватись і теж вибиться в начальство. І тому вони теж переходять на мову господаря. Але навіть при самому вдалому пристосуванстві господар завжди їм нагадає, хто вони такі і звідки.

Так шо тут треба зробити такі висновки: шо зовсім природньо, коли в господаря дома слуги розмовляють мовою господаря – інакше їх просто не візьмуть на роботу.

І тут ти маєш зробити вибір, мій друже. Ким ти хочеш бути – господарем в своїй хаті чи слугою в хаті господаря.