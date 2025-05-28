«Чайлдфрі – травмовані»: Заява засновниці «Всеосвіти» розділила соцмережі

Засновниця «Всеосвіти» Леся Литвиненко висловилася проти чайлдфрі, назвавши їх «травмованими»

Засновниця національної освітньої платформи «Всеосвіта» Леся Литвиненко висловила свою категоричну позицію щодо руху чайлдфрі (людей, що свідомо відмовляються від дітей). Вона назвала таких людей «травмованими кимось» і закликала засуджувати блогерів, які просувають подібні наративи. Проте, публікація цього допису спровокувала безпрецедентну хвилю негативних коментарів та обурення серед користувачів соціальних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лесі Литвиненко.

«Народжуйте, не бійтеся. Дасть Бог дитину, дасть і на дитину»

Литвиненко, яка є матір'ю двох дітей з різницею у 18 років, глибоко переконана, що кожна жінка, яка може мати дитину і свідомо відмовляється від цього, «жалітиме про свій вибір після 40, але нізащо не зізнається нам у цьому».

«Ви можете мати тисячі прихильників та досягти чогось, проте залишатиметеся самотньою людиною в душі, бо діти – це єдине, що даватиме відчуття гармонії», – написала Литвиненко. Вона також підкреслила, що «жодна кар'єра не варта того, щоб відмовитися від дітей», адже в старості людина найбільше радітиме саме своїм дітям, і «у реальному житті ви потрібні тільки своїй сім'ї, а тим паче, коли безпорадні».

Особливе обурення у засновниці «Всеосвіти» викликає відмова деяких жінок від материнства через бажання «не псувати фігуру». Вона вважає, що «через 40 років фігура буде ціннішою за обійми онуків».

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Леся Литвиненко закликала не лише толерувати «особливих чайлдфрі», а й підтримувати рух за традиційні цінності. Вона також висловила неприйняття зневажливих коментарів щодо дітей, які часто лунають від прихильників чайлдфрі, мовляв, діти «вередують, псують здоров'я та дорого обходяться». На її думку, «це не так. Діти – це воістину прекрасно та гармонійно».

Свою позицію Литвиненко підкріпила особистим досвідом, розповівши про свого двомісячного сина. «Коли він багато спить, я страшенно сумую, бо не можу з ним бавитися, а я так хочу знову і знову бачити запальний сміх мого хлопчика», – поділилася вона.

«А чому погано бути чайлфрі?»

Допис Лесі Литвиненко спровокував безпрецедентну хвилю негативних коментарів та обурення серед користувачів соціальних мереж. Користувачі масово висловлювали незгоду з категоричною та, на їхню думку, осудливою позицією Лесі Литвиненко.

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Багато коментаторів наголошували, що рішення мати чи не мати дітей є глибоко особистим вибором кожної людини, і ніхто не має права засуджувати такі рішення або називати людей «травмованими» через їхні життєві обставини.

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Користувачі підкреслювали важливість поваги до індивідуального вибору, незалежно від того, чи він відповідає «традиційним цінностям».

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Також зауважують на можливі фінансові, психологічні або медичні причини, через які люди можуть приймати рішення не заводити дітей, і засуджував знецінення цих факторів.

Нагадаємо, 16-річна Станіслава Литвиненко з Києва при отриманні паспорта змінила своє ім’я по батькові на ім’я по матері. Тепер вона – Лесіївна. Про це повідомила мати дівчинки, засновниця проєкту «Всеосвіта» Леся Литвиненко.