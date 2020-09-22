Мовний скандал: відому письменницю знову відмовилися обслуговувати українською в магазині



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Лариса Ніцой змушена була пояснювати в магазині, що її повинні обслуговувати українською мовою

Касирка в магазині «Варус» не хотіла розмовляти з Ларисою Ніцой українською мовою

Відома письменниця Лариса Ніцой, яка виступає проти використання мови країни-агресора в Україні, знову зіткнулася з відмовою обслуговувати її українською мовою.

Про це вона написала у своєму блозі.

Черговий інцидент стався у магазині «Варус» на в’їзді до Києва, коли Ніцой поверталася додому зі Львова.

Як розповіла письменниця, спочатку касирка магазину звернулася українською мовою, проте потім перейшла на російську, пояснюючи це тим, що у неї «єсть констітуціонноє право разговарівать на мойом язикє».

Ніцой пояснила касирці: «Ви придумали собі це право. В Конституції ніде не написано, що ви мене в магазині повинні обслуговувати російською. Немає у вас за Конституцією права розмовляти зі мною, як вам вздумається. Більше того, в Україні дії закон про мову, в якому сказано, що в публічному просторі застосовується українська мова. Тож закон на моєму боці. Якщо ви не вірите мені, я викличу поліцію і нехай вони вам пояснять».

Проте, касирка продовжувала сперечатися, і Ніцой змушена була звернутися зі скаргою до адміністратора магазину.

Після тривалої розмови з касиркою у присутності адміністратора Ніцой залишила магазин.

Вона у розпачі: «Вони й далі беруть на роботу упоротих і «бєстолочєй». Їм усім разом байдуже до наших почуттів, травм, болю, нашої історичної правди і що в нас хтось там гине… Їм байдуже, що через ці тупі розмови і сварки ми не будуємо Україну. Ми не можемо впрягтися в одну упряж, щоб спільно іти до мети. До процвітання нашої країни. Їм на це плювати. Вони сліпі до наших страждань. Вони глухі до наших прохань. Ніяка наша любов, наші обнімання, наші реверанси не допомагають. Це лише шкодить. Наші прояви толерантності вони сприймають, як нашу слабкість».

Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

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