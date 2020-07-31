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    Наука та освіта

    Чи треба співати гімн у школі? Світовий досвід

    освіта і нація
    • Наталія Сокирчук
    • Розсилка
    Виховання патріотизму серед дітей вирішили реалізувати у столичних школах - Чи треба співати гімн у школі? Світовий досвід
    Виховання патріотизму серед дітей вирішили реалізувати у столичних школах
    фото з відкритих джерел

    Чи змусять київські депутати дітей полюбити Україну таким чином?

    Київська міська державна адміністрація підтримала проєкт рішення про обов’язкове виконання гімну України у кожній школі з метою патріотичного виховання дітей. Автори такої ідеї – «свободівці» Олег Бондарчук, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Вони вважать, що це буде сприяти вихованню патріотизму серед дітей.

    Першим про нововведення повідомив депутат КМДА та голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції Олег Бондарчук у себе в Facebook. Варто зазначити, коментатори відреагували на інформацію переважно критично.  

     

    Реакція – неоднозначна

    На думку частини користувачів, щоденне виконання гімну знецінить в очах дітей один з державних символів, а по-друге, через те, що дітей, по суті, заставлятимуть це робити, це не сприятиме патріотизму, а провокуватиме відразу – як і до будь-чого, що насаджується примусом. «Не дивуйтесь тепер, пане Олеже, що через вас діти ненавидітимуть гімн», «Як прищепити ненависть до символів держави»  – типові оцінки ініціативи «свободівців».

    Крім того, частина користувачів вважають, що прищеплювати любов до Батьківщини варто не виконанням ритуалів, а щоденним піклуванням держави про громадянина: «Патріотизму буде більше в дітях, коли вони не будуть бачити людей похилого віку з простягнутою рукою…».

    Частина людей вважають рішення щодо ранкового виконання гімну у школах недоречним на тлі спалаху коронавірусної інфекції та ризику заразитися.

    Втім, є й такі користувачі, які висловлюють захоплення ініцітивою київських депутатів: «Дякую! Зараз майже ніхто з дітей не знає нашого гімну, не мають поваги до країни. Це дуже потрібне і вчасне рішення!».

    Цю думку поділяє і мовна активістка, дитяча письменниця Лариса Ніцой. «Давайте згадаємо Радянський Союз. Ми можемо критикувати цю країну, і є за що, але саме патріотичне виховання було у ній на дуже високому рівні. З проголошенням незалежності України таке виховання ми, на жаль, переплутали із пропагандою і скасували. Я вважаю, що нічого страшного не станеться, якщо усі дітки звикнуть починати ранок зі славлення України. Це як молитва. Не хочуть молитву – хай співають гімн», – зазначила Ніцой у коментарі «Главкому».

    У свою чергу соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що дискусія про те, чи сприятиме виконання школярами гімну вихованню патріотизму, чи, навпаки, може викликати відразу, «є занадто примітивною». «Обидва узагальнення маніпулятивні і ненаукові. Авторитет школи завжди був невисокий, зараз тим більше. Тому все, що надходить через школу, включно зі знанням, ні на що не впливає. Реакція залежить від родинного виховання і від друзів», – поділився він своєю позицією із «Главкомом».

    Гімн, прапор і школярі

    Виконання гімну школярами перед початком занять практикується у різних країнах світу. Парадокс, у комуністичному Китаї діти виконують гімн раз на тиждень – по понеділках, таким чином налаштовуючись на плідне навчання, а от у демократичних Сполучених Штатах шану своїй країні школярі засвідчують щодня перед початком занять: відбувається церемонія підняття прапорів штату та США. У деяких школах діти присягають на вірність прапору. Щоправда, саме виконання гімну при цьому не є обов’язковим, зате його неодмінно виконують перед будь-якими шкільними спортивними змаганнями. Аналогічна практика підняття прапору існує і в Японії, однак там теж про обов’язкове виконання гімну не йдеться.

    Американським школярам необов’язково співати гімн під час підняття прапора
    Американським школярам необов’язково співати гімн під час підняття прапора

    Щодня співають гімн учні шкіл в Індії – до речі, там подібна практика рекомендована не лише у навчальних закладах, а й на державних підприємствах. У Туреччині діти також щодня співають гімн.

    Щоденне виконання гімну також заведене у кількох регіонах Казахстану та РФ (наприклад, у Якутії. Водночас у Санкт-Петербурзі до такої ідеї чиновники поставилися скептично). З другої половини минулого року гімн своєї країни щоденно співають учні узбекистанських шкіл.

    В Індії кожен навчальний день школярів починається з гімну
    В Індії кожен навчальний день школярів починається з гімну

    Є й країни, де щоденне виконання гімну у школах не практикується. До прикладу, у Канаді, за словами місцевих мешканців, лише частина шкіл мають традицію співати гімн.

    У школах Фінляндії гімн виконують вкрай рідко: до прикладу, на великі свята, тобто пару разів на рік. В Іспанії та Португалії також це не заведено. У Франції уряд у 2009 році зробив спробу зобов’язати школярів виконувати гімн – не щодня, йшлося про «раз на рік», однак ініціатива провалилася. У минулому році французький уряд знову зробив спробу посилити патріотичне виховання молоді: зобов’язав школи у кожному класі повісити прапор ЄС, прапор Франції та слова національного гімну. Освітяни не мали нічого проти.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

    діти освіта школа прапор Лариса Ніцой патріотизм школярі гімн
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