Чи треба співати гімн у школі? Світовий досвід освіта і нація

Виховання патріотизму серед дітей вирішили реалізувати у столичних школах фото з відкритих джерел

Чи змусять київські депутати дітей полюбити Україну таким чином?

Київська міська державна адміністрація підтримала проєкт рішення про обов’язкове виконання гімну України у кожній школі з метою патріотичного виховання дітей. Автори такої ідеї – «свободівці» Олег Бондарчук, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Вони вважать, що це буде сприяти вихованню патріотизму серед дітей.

Першим про нововведення повідомив депутат КМДА та голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції Олег Бондарчук у себе в Facebook. Варто зазначити, коментатори відреагували на інформацію переважно критично.

Реакція – неоднозначна

На думку частини користувачів, щоденне виконання гімну знецінить в очах дітей один з державних символів, а по-друге, через те, що дітей, по суті, заставлятимуть це робити, це не сприятиме патріотизму, а провокуватиме відразу – як і до будь-чого, що насаджується примусом. «Не дивуйтесь тепер, пане Олеже, що через вас діти ненавидітимуть гімн», «Як прищепити ненависть до символів держави» – типові оцінки ініціативи «свободівців».

Крім того, частина користувачів вважають, що прищеплювати любов до Батьківщини варто не виконанням ритуалів, а щоденним піклуванням держави про громадянина: «Патріотизму буде більше в дітях, коли вони не будуть бачити людей похилого віку з простягнутою рукою…».

Частина людей вважають рішення щодо ранкового виконання гімну у школах недоречним на тлі спалаху коронавірусної інфекції та ризику заразитися.

Втім, є й такі користувачі, які висловлюють захоплення ініцітивою київських депутатів: «Дякую! Зараз майже ніхто з дітей не знає нашого гімну, не мають поваги до країни. Це дуже потрібне і вчасне рішення!».

Цю думку поділяє і мовна активістка, дитяча письменниця Лариса Ніцой. «Давайте згадаємо Радянський Союз. Ми можемо критикувати цю країну, і є за що, але саме патріотичне виховання було у ній на дуже високому рівні. З проголошенням незалежності України таке виховання ми, на жаль, переплутали із пропагандою і скасували. Я вважаю, що нічого страшного не станеться, якщо усі дітки звикнуть починати ранок зі славлення України. Це як молитва. Не хочуть молитву – хай співають гімн», – зазначила Ніцой у коментарі «Главкому».

У свою чергу соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що дискусія про те, чи сприятиме виконання школярами гімну вихованню патріотизму, чи, навпаки, може викликати відразу, «є занадто примітивною». «Обидва узагальнення маніпулятивні і ненаукові. Авторитет школи завжди був невисокий, зараз тим більше. Тому все, що надходить через школу, включно зі знанням, ні на що не впливає. Реакція залежить від родинного виховання і від друзів», – поділився він своєю позицією із «Главкомом».

Гімн, прапор і школярі

Виконання гімну школярами перед початком занять практикується у різних країнах світу. Парадокс, у комуністичному Китаї діти виконують гімн раз на тиждень – по понеділках, таким чином налаштовуючись на плідне навчання, а от у демократичних Сполучених Штатах шану своїй країні школярі засвідчують щодня перед початком занять: відбувається церемонія підняття прапорів штату та США. У деяких школах діти присягають на вірність прапору. Щоправда, саме виконання гімну при цьому не є обов’язковим, зате його неодмінно виконують перед будь-якими шкільними спортивними змаганнями. Аналогічна практика підняття прапору існує і в Японії, однак там теж про обов’язкове виконання гімну не йдеться.

Американським школярам необов’язково співати гімн під час підняття прапора

Щодня співають гімн учні шкіл в Індії – до речі, там подібна практика рекомендована не лише у навчальних закладах, а й на державних підприємствах. У Туреччині діти також щодня співають гімн.

Щоденне виконання гімну також заведене у кількох регіонах Казахстану та РФ (наприклад, у Якутії. Водночас у Санкт-Петербурзі до такої ідеї чиновники поставилися скептично). З другої половини минулого року гімн своєї країни щоденно співають учні узбекистанських шкіл.

В Індії кожен навчальний день школярів починається з гімну

Є й країни, де щоденне виконання гімну у школах не практикується. До прикладу, у Канаді, за словами місцевих мешканців, лише частина шкіл мають традицію співати гімн.

У школах Фінляндії гімн виконують вкрай рідко: до прикладу, на великі свята, тобто пару разів на рік. В Іспанії та Португалії також це не заведено. У Франції уряд у 2009 році зробив спробу зобов’язати школярів виконувати гімн – не щодня, йшлося про «раз на рік», однак ініціатива провалилася. У минулому році французький уряд знову зробив спробу посилити патріотичне виховання молоді: зобов’язав школи у кожному класі повісити прапор ЄС, прапор Франції та слова національного гімну. Освітяни не мали нічого проти.

Наталія Сокирчук, «Главком»