На 15 березня узгоджено «зелені коридори» на Сумщині (перелік міст)

Евакуація мешканців міст Сумщини відбуватиметься до 21 години

На сьогодні, 15 березня, в Сумській області узгоджені «зелені коридори» для евакуації мешканців із п'яти міст. Евакуація триватиме з 09:00 до 21:00. Про це повідомив у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, відбудеться евакуація з міст:

Суми,

Конотоп,

Шостка,

Тростянець,

Лебедин.

Як повідомлялося, російські окупанти в Тростянці на Сумщині заганяють місцевих мешканців у фейкові «зелені» коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши «живі» та інформаційні щити.

У тимчасово окупованому Тростянці російські окупанти влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине», виставили там свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

Росіяни бомбардували підприємства у Шостці на Сумщині. Їхню роботу відновити буде неможливо.

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