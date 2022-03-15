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    На 15 березня узгоджено «зелені коридори» на Сумщині (перелік міст)

    Гуманітарні колони готові вивозити людей&nbsp; - На 15 березня узгоджено «зелені коридори» на Сумщині (перелік міст)
    Гуманітарні колони готові вивозити людей 

    Евакуація мешканців міст Сумщини відбуватиметься до 21 години

    На сьогодні, 15 березня, в Сумській області узгоджені «зелені коридори» для евакуації мешканців із п'яти міст. Евакуація триватиме з 09:00 до 21:00. Про це повідомив у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Так, відбудеться евакуація з міст:

    • Суми,
    • Конотоп,
    • Шостка,
    • Тростянець,
    • Лебедин.

    Як повідомлялося, російські окупанти в Тростянці на Сумщині заганяють місцевих мешканців у фейкові «зелені» коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши «живі» та інформаційні щити.

    У тимчасово окупованому Тростянці російські окупанти влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине», виставили там свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

    Росіяни бомбардували підприємства у Шостці на Сумщині. Їхню роботу відновити буде неможливо.

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    Теги: окупанти війна Сумщина евакуація
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    На 15 березня узгоджено «зелені коридори» на Сумщині (перелік міст)