Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 15 березня
Евакуаційні рейси відправлятимуться з восьми міст України
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня.
Евакуаційні рейси відправлятимуться з восьми міст України.
Харків:
- 10:00 - №239/240 Харків - Львів;
- 13:00 - №913/914 Харків - Хелм;
- 16:00 - №247/248 Харків - Дрогобич.
Дніпро:
- 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
- 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Кривий Ріг:
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп.
Додаткові рейси також відправляться:
- з Лозової до Львова о 13:00,
- з Краматорська до Львова о 16:00,
- із Запоріжжя до Ковеля о 16:05,
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.
До слова, Міністерство інфраструктури розробило мапи альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень зі сходу на захід.