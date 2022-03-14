Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)

Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти

Тростянець лишається в окупації російських фашистів

У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине». Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

«Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб – на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населених пунктах. Російські орки – нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі», – зазначив Живицький.

Нагадаємо, міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами.

Як відомо, українські військові за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів.

Також Bayraktar знищив російський пункт управління (відео).

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