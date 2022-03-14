Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)
Тростянець лишається в окупації російських фашистів
У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине». Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.
«Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб – на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населених пунктах. Російські орки – нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі», – зазначив Живицький.
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