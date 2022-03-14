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    Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)

    Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти - Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)
    Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти
    фото: кадр з відео

    Тростянець лишається в окупації російських фашистів

    У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине». Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

    «Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб – на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населених пунктах. Російські орки – нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі», – зазначив Живицький.

    Нагадаємо, міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами.

    Як відомо, українські військові за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів.

    Також Bayraktar знищив російський пункт управління (відео).

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    Теги: Росія окупанти НАТО військові
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    Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)