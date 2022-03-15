Окупанти заганяють мешканців Тростянця у фейкові «зелені коридори», створюючи живі щити

Рашисти відбирають у людей мобільні телефони

Російські окупанти в Тростянці на Сумщині заганяють місцевих мешканців у фейкові «зелені» коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши «живі» та інформаційні щити. Про це повідомив у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Крім того, рашисти не дають можливості відновити електропостачання, не допускаючи працівників обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори. Чинять всілякі перепони для доставки гуманітарних вантажів.

«Ми працюємо над тим, аби домовитися про евакуаційні «зелені коридори» для містян! Ми зможемо вивезти із зони бойових дій усіх охочих, а тим, хто лишається у місті - завезти їжу, ліки і товари першої необхідності!» - зазначив Живицький.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Тростянці російські окупанти влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине», виставили там свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

Росіяни бомбардували підприємства у Шостці на Сумщині. Їхню роботу відновити буде неможливо.