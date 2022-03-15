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    Події в Україні

    Рашисти бомбардували підприємства у Шостці

    Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілу - Рашисти бомбардували підприємства у Шостці
    Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілу
    фото з відкритих джерел

    На Сумщині окупанти завдали удару по промислових об’єктах

    Росіяни бомбардували підприємства у Шостці на Сумщині. Їхню роботу відновити буде неможливо. Про це повідомив у нічному відеозверненні у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Сьогодні (14 березня – ред.) бомбардували місто Шостку. Це промислові об’єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади. Підприємства, на щастя, не працювали, тому очікуємо, що під завалами не буде людей. Але роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність, вони не зможуть почати працювати», – сказав Живицький.

    Нагадаємо, на Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ.

    Як відомо, Росія випустила понад 900 ракет по Україні – Пентагон.

    До слова, Генштаб ЗСУ пояснив, яку інформацію про напади не можна публікувати.

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    Теги: окупанти Сумщина Telegram місто
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    Рашисти бомбардували підприємства у Шостці