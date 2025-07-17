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На Буковині через звук шахедів заборонено їздити на мопедах та мотоциклах

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Буковині через звук шахедів заборонено їздити на мопедах та мотоциклах
Пересування на гучному двоколісному транспорті заборонене до ранку
фото: з відкритих джерел

Шум, схожий на звук «шахедів», може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати людей

Виконавчий комітет Глибоцької селищної ради Чернівецької області ухвалив рішення обмежити рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території населених пунктів громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційний вісник громади.

Рішенням передбачена заборонена з 22:00 до 08:00 години пересування мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми.

Також цілодобово заборонено рух мототранспорту без справної вихлопної системи або з глушниками, що підсилюють шум.

«Під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу «Шахед» будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати», – пояснюють рішення у органі виконавчої влади, додаючи, що гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій – дітей, літніх людей, родин військових.

Рішення виконкому
Рішення виконкому

Контроль за виконанням здійснюватимуть представники Національної поліції, проводячи перевірки та рейди у вечірній та нічний час, а також реагуватимуть на звернення громадян щодо порушень.

Водіїв просять не ігнорувати встановлені правила, адже повага до тиші, як наголошується, є «повагою до ближніх».

Нагадаємо, у червні в Україні вперше було виявлено російський дрон-камікадзе «шахед» із камерою, системою прямого радіоуправління і модулем штучного інтелекту. Модем дозволяє керувати дроном на відстані до 150 км.

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти використовують дітей для збирання FPV-дронів, які надалі застосовують у війні.

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Теги: війна Чернівецька область транспорт дрон Буковина

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