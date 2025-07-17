На Буковині через звук шахедів заборонено їздити на мопедах та мотоциклах

Пересування на гучному двоколісному транспорті заборонене до ранку

Шум, схожий на звук «шахедів», може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати людей

Виконавчий комітет Глибоцької селищної ради Чернівецької області ухвалив рішення обмежити рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території населених пунктів громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційний вісник громади.

Рішенням передбачена заборонена з 22:00 до 08:00 години пересування мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми.

Також цілодобово заборонено рух мототранспорту без справної вихлопної системи або з глушниками, що підсилюють шум.

«Під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу «Шахед» будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати», – пояснюють рішення у органі виконавчої влади, додаючи, що гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій – дітей, літніх людей, родин військових.

Рішення виконкому

Контроль за виконанням здійснюватимуть представники Національної поліції, проводячи перевірки та рейди у вечірній та нічний час, а також реагуватимуть на звернення громадян щодо порушень.

Водіїв просять не ігнорувати встановлені правила, адже повага до тиші, як наголошується, є «повагою до ближніх».

Нагадаємо, у червні в Україні вперше було виявлено російський дрон-камікадзе «шахед» із камерою, системою прямого радіоуправління і модулем штучного інтелекту. Модем дозволяє керувати дроном на відстані до 150 км.

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти використовують дітей для збирання FPV-дронів, які надалі застосовують у війні.