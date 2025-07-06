За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times

Коаліція Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї демонструє, що США не зможе ізолюватися

Ударний безпілотник Shahed-136, перейменований Росією на «Герань», який спочатку було розроблено в Ірані, оснащено комплектуючими з Китаю і зібрано в Росії з використанням північнокорейської робочої сили. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Повідомляється, що міжнародне співробітництво, котре лежить в основі цього БпЛА, символізує формування нової «осі зла», об'єднаної спільною ворожістю до Заходу. Тим паче, що нещодавно міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС – Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.

Ця заява збігається з тим фактом, що чотирициліндровий двигун «Шахеда» виробляє китайська компанія Xiamen Limbach, а його передавачі, генератори сигналів і перетворювачі – Пекінський інститут мікроелектронних технологій.

Ці повільні, але надзвичайно руйнівні дрони відіграли важливу роль у посиленні російських атак. У п'ятницю, лише за кілька годин після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним, Кремль завдав найбільшого від початку війни одиничного удару по Україні із застосуванням дронів і ракет.

Минулого літа Росія запускала в середньому 350 «Шахедів» на місяць. Минулого місяця було зафіксовано 5438 запусків.

Коаліція з розрахунку, сформована Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю, розвінчує ідею про те, що США можуть просто «переключитися» з України на Тайвань. Ці ситуації нерозривно пов'язані, йдеться в матеріалі. Тож Вашингтону слід зважати на зв'язки між військово-промисловими комплексами своїх супротивників і пам'ятати, що у війні XXI століття майже нічого не відбувається в ізоляції.

До слова, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.