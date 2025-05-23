На Буковині окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру

Унаслідок ворожої атаки по обʼєктах «Укрзалізниці» жертв немає

Російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Унаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Як повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, протиповітряна оборона знищила декілька ворожих цілей над областю. «Унаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС», – каже він.

Нагадаємо, ворог не вперше атакує залізничну інфраструктуру України. Так, уранці 12 травня російські війська вдарили безпілотником по цивільному вантажному потязі у Донецькій області, а у квітні на Чернігівщині – по пасажирському потязі.

Як повідомлялося, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями, зокрема з боку Європейського Союзу, США та країн-партнерів, через його внесок у російський військово-промисловий комплекс.

До слова, увечері 22 травня в російському місті Іваново пролунали потужні вибухи. Атак зазнав військовий аеродром. Також уночі безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них.