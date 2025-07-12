Священник пояснив, чого Путін почав масовано бити по Буковині

Священник ПЦУ про масовану атаку РФ на Буковину та роль прихильників «Моспатріархату»

Після нічної атаки російських військ на Чернівецьку область, в результаті якої загинуло дві людини та є руйнування у місті, священник Православної Церкви України Роман Грищук висловив різку думку щодо причин цього обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Романа Грищука.

За його словами, «орки почули волання прихильників моспатріархату на Буковині про допомогу і прислали її у звичний для них спосіб».

Російські війська атакували Чернівецьку область чотирма безпілотниками типу «Шахед» та однією ракетою.

Внаслідок падіння уламків ворожих об’єктів у Чернівцях загинули дві людини – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Четверо осіб отримали важкі поранення, за їхнє життя наразі борються лікарі; одна жінка перебуває у дуже важкому стані. Ще десять людей отримали легкі тілесні ушкодження, їм надана медична допомога на місці.

На тлі цих трагічних подій, священник Роман Грищук гостро звернувся до прихильників Московського патріархату: «Ще походіть трохи хресними ходами за расєю, поволайте російською «вєра славна», потіштеся, що Собор ще в окупації…».

Роман Грищук їздить на фронт як капелан з 2014 року. У той рік разом з іншими священниками перебував на Майдані, а згодом їздив у ротації до військових на Луганський та Донецький напрямки. На його думку, військове капеланство невідривно поєднане зі світоглядом та служінням православного священника: він має бути там, де є його народ.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків ворожих об’єктів у Чернівцях загинули дві людини: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Як зазначив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, ще чотири особи отримали важкі поранення, за їхнє життя наразі борються лікарі. Одна жінка перебуває у дуже важкому стані. Крім того, десять людей отримали легкі тілесні ушкодження, їм надано медичну допомогу на місці.

Як відомо, у Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.