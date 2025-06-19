Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
фото: glavcom.ua

Радіомодем дозволяє керувати «шахедом» на відстані до 150 км від кордонів Росії або лінії фронту

Вчора, 18 червня, в Україні уперше було виявлено російський дрон-камікадзе «шахед» із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівця із систем РЕБ та зв'язку Сергія «Флеша» Бескреснова.

Зазначається, що про те, що такий дрон розробляється, було відомо давно. Проте перший факт його застосування зафіксовано було тільки зараз. 

«Радіомодем дозволяє керувати «шахедом» на відстані до 150 км від кордонів Росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі», – зазначив фахівець.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 428 цілей. 

Тоді окупанти запустили:

  • 440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області;
  • 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області;
  • чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;
  • девʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Білгородської та Брянської областей;
  • одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Основною ціллю ворога став Київ. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння уламків у 34 локаціях. Протиповітряна оборона знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені.г

Читайте також:

Теги: окупанти війна безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків», – заявив Табурець
«Маємо чимало шкоди». Стало відомо про наслідки нічної атаки РФ на Черкащину
9 червня, 08:32
Повітряна тривога у Києві тривала близько години
Уламки російського дрона впали на територію школи у Дарницькому районі
22 травня, 09:08
У Курській області є руйнування та постраждалі після атаки БпЛА
У Курській області є руйнування та постраждалі після атаки БпЛА
31 травня, 01:34
РФ вночі атакувала Україну «шахедами» та ракетами
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки є руйнування
26 травня, 06:15
Президент вважає, що Україні треба мати тисячу дронів
Удар 400 дронами. Зеленський розказав про безпрецендентну операцію на фронті
28 травня, 10:00
Наслідки російської атаки на Луцьк
У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото)
6 червня, 06:23
Дрони атакують Київ
Атака на Київ: пожежі та пошкодження зафіксовано в декількох районах міста
10 червня, 02:58
Вночі Чернігів атакували ракети й дрони: пошкоджено будинки
«Знову багато горя». Наслідки російської атаки на Чернігів
6 червня, 09:12
Станом на 8:37 16 червня в Обухівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків
Пошкоджено будинки та господарчі споруди: наслідки обстрілу Київщини
16 червня, 09:04

Події в Україні

В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Стало відомо, хто тепер очолить бригаду «Птахи Мадяра»
Стало відомо, хто тепер очолить бригаду «Птахи Мадяра»
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
Путін пояснив, чому повбивав десятки мирних людей у Києві 17 червня
Путін пояснив, чому повбивав десятки мирних людей у Києві 17 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
41K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
39K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
23K
Система протиракетної оборони Ізраїлю може вийти з ладу найближчими днями – Washington Post
19K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua