В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту

Радіомодем дозволяє керувати «шахедом» на відстані до 150 км від кордонів Росії або лінії фронту

Вчора, 18 червня, в Україні уперше було виявлено російський дрон-камікадзе «шахед» із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівця із систем РЕБ та зв'язку Сергія «Флеша» Бескреснова.

Зазначається, що про те, що такий дрон розробляється, було відомо давно. Проте перший факт його застосування зафіксовано було тільки зараз.

«Радіомодем дозволяє керувати «шахедом» на відстані до 150 км від кордонів Росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі», – зазначив фахівець.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 428 цілей.

Тоді окупанти запустили:

440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області;

16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області;

чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;

девʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Білгородської та Брянської областей;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Основною ціллю ворога став Київ. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння уламків у 34 локаціях. Протиповітряна оборона знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені.г