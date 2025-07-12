Атака на Буковину: у Чернівцях загинули люди, є важкопоранені (оновлено)

На Буковині загинули чотири людини внаслідок російської атаки

На світанку 11 липня російські війська здійснили терористичну атаку на Буковину, застосувавши чотири безпілотні літальні апарати типу «Шахед» та одну ракету. Внаслідок падіння уламків ворожих об’єктів у Чернівцях загинули чотири людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку ОВА.

За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка одразу було відомо про смерть двох людей: 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка.

Згодом він повідомив про смерть двох важкопоранених, які були відвезені до лікарні. Як зазначив Запаранюк, загинули жінка приблизно 45 років і чоловік приблизно 65 років.

Також Чернівецька ОВА зазначає, що крім того, десять людей отримали легкі тілесні ушкодження, їм надано медичну допомогу на місці.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Наслідки атаки зафіксовані також на території Сторожинецької громади, де внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених.

На місцях подій працюють усі профільні служби.

Як відомо, у Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.