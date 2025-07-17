Росія залучає дітей до збирання FPV-дронів на окупованих територіях – ЦНС

ЦНС: Це – черговий злочин кремля, спрямований на мілітаризацію та асиміляцію українських дітей

Школярів залучають до технічних робіт на користь армії країни-агресора у дитячих таборах

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти використовують українських дітей для збирання FPV-дронів, які надалі застосовують у війні проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає «Главком».

Як зазначають у ЦНС, відповідні навчання відбуваються у дитячих таборах. У межах цих заходів школярів залучають до технічних робіт на користь армії країни-агресора.

«Це – черговий злочин кремля, спрямований на мілітаризацію та асиміляцію українських дітей. Ворог перетворює освіту та дитинство на інструмент війни», – заявили у Центрі.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники примушують студентів профільних училищ проходити практику на місцевому протезному заводі. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела, передає «Главком».

У ЦНС зазначають, що внаслідок агресивної політики Кремля та війни в Україні кількість російськомовного населення в Росії стрімко зменшується. Значна частина тих, хто повертається з фронту, – це військові з ампутованими кінцівками.

«Щоб забезпечити зростаючі потреби в протезах для учасників так званої «спеціальної воєнної операції», російська влада намагається збільшити виробництво, і робить це коштом українських підлітків», – заявили в ЦНС.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію інформаційних операцій Росії в найближчі два тижні. Зокрема, очікується посилення пропаганди щодо «нового наступу» окупантів на фронті, атак на систему територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні, а також дискредитації підтримки України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

ЦПД зазначає, що російська пропаганда спробує представити продовження наступальної кампанії 2024 року як новий етап військової операції. Насправді йдеться про тривалу кампанію, яка не дала Росії очікуваних результатів.