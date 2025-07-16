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Вінничину атакували 28 «шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Вінничину атакували 28 «шахедів»
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки у Вінниці постраждали семеро людей

Сьогодні вночі російські терористи спрямували на Вінниччину 28 дронів-камікадзе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю начальника ОВА Наталю Заболотну.

«Вінниччину сьогодні атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено. Дякую силам ППО за захист неба», – йдеться в повідомленні.

Станом на 6:40 відомо вже про сімох постраждалих, п'ятеро з них з опіками: двоє важких, троє з опіками середнього ступеня.

Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому – рятувальники ще над цим працюють. Також в області пошкоджено чотири житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері.

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Нагадаємо, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів». Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Є постраждалий – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Також російська окупаційна армія в черговий раз вдарила «шахедами» по Харкову.

Крім того, російські терористи атакували Одещину.

Росіяни атакували «шахедами» і Краматорськ у Донецькій області.

Теги: дрон війна Вінниччина окупанти

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