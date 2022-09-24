На Буковині віряни пройшли хресною ходою і отримали адмінпротокол

Поліцейські задокументували незаконні дії паломників

У Чернівецькій області приблизно тисяча вірян пройшлася хресною ходою до монастиря Московської церкви в селі Бояни. Зробили це попри заборону Ради оборони області, повідомляє «Суспільне».

Речниця управління нацполіції області Кароліна Маришева повідомила, що хресна хода відбулась приблизно о 6:00 24 вересня. Поліцейські задокументували незаконні дії вірян і склали на організатора паломництва адмінпротокол за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Санкція статті передбачає попередження або накладання штрафу від десяти (170 гривень) до 25 (425 гривень) неоподаткованих мінімумів.

Нагадаємо, 22 серпня на Хмельниччині відбувалася масштабна хресна хода до Почаївської лаври, яка належить до УПЦ МП. Паломники планували зайти на територію Волочиської територіальної громади, однак мешканці Волочиська прийняли рішення заборонити проходити учасникам події містом.

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