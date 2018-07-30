Хресна хода УПЦ МП: ніякої агресії – печерна затурканість

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Хресний хід Московської церкви у Києві, 27 липня 2018 року

З природничої цікавості спілкувався з обвішаними іконами та целофановими пакетами учасниками «хресної ходи» на вулиці Грушевського

Ні, нема в них ніякої агресії. А є печерна затурканість, культ власної неспроможності й безсилля та надія на «батюшку», який «каже так, щоби було добре».

Ідеальний електорат для добровільного рабства.

Такі потім голосують за тих, хто пообіцяє побільше, а щоби самому робити поменше... Шкода, що Україну оминула реформація. Всю розмову згадувалися слова Лютера – «У місті є багато бідних, а ще більше лінивих».

Читайте та дивіться матеріали «Главкому»:

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»