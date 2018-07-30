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    Думки вголос

    Хресна хода УПЦ МП: ніякої агресії – печерна затурканість

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Хресний хід Московської церкви у Києві, 27 липня 2018 року - Хресна хода УПЦ МП: ніякої агресії – печерна затурканість
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Хресний хід Московської церкви у Києві, 27 липня 2018 року

    З природничої цікавості спілкувався з обвішаними іконами та целофановими пакетами учасниками «хресної ходи» на вулиці Грушевського

    Ні, нема в них ніякої агресії. А є печерна затурканість, культ власної неспроможності й безсилля та надія на «батюшку», який «каже так, щоби було добре».

    Ідеальний електорат для добровільного рабства.

    Такі потім голосують за тих, хто пообіцяє побільше, а щоби самому робити поменше... Шкода, що Україну оминула реформація. Всю розмову згадувалися слова Лютера – «У місті є багато бідних, а ще більше лінивих». 

    Читайте та дивіться матеріали «Главкому»: 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    церква УПЦ МП хресний хід релігія хрещення православна церква
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