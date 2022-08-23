Громада на Хмельниччині перекрила рух хресному ходу Московської церкви (відео)

У Волочиськ вірян УПЦ МП не впустили

22 серпня на Хмельниччині відбувалася масштабна хресна хода до Почаївської лаври, яка належить до УПЦ МП. Паломники планували зайти на територію Волочиської територіальної громади, однак мешканці Волочиська прийняли рішення заборонити проходити учасникам події містом. Про це повідомила депутатка Хмельницької обласної ради Аліна Коваль.

Натомість координаторам рекомендували пройти трасою М12.

«Небайдужі мешканці громади, територіальна оборона, працівники поліції зібралися для того, щоб виконати це рішення і забезпечити тишу і порядок в процесі ходи, тому що ми усі зацікавлені не створюючи ескалації розвернути цю колону і убезпечити місто від проходу руского міра нашими вулицями», – сказала Коваль.

Як зауважила депутатка, були роки, коли паломників УПЦ МП радо зустрічали, і вона сама як волонтерка наливала чай подорожнім.

«Але зараз в Україні війна, і саме УПЦ (МП ред.) є тим анклавом, де «рускій мір» досі толерується... Переконана що люді, котрі воістину віруючі, розберуться, але хочеться, щоб керівництво Московського патріархату нарешті потрапило під санкції», – сказала вона.

Крім того, депутатка вважає, що велике скупчення людей під час повітряної тривоги піддає небезпеці і самих учасників ходи, і мешканців громади. Наразі найголовнішим Коваль називає завдання не допустити ескалації.

Між паломниками депутатка помітила молодих чоловіків спортивної статури, які «часом вигукують певні гасла». Які саме Коваль – не уточнила.

Діячка також акцентувала, що в Україні потрібен закон про заборону Московського патріархату.

Нагадаємо, архітектурний комплекс Почаївської лаври до 2052 року перебуває в безкоштовному користуванні УПЦ (МП). Таке рішення ухвалив у 2003 році уряд, очолюваний тодішнім президентом Віктором Януковичем.