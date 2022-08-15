Московська церква в Києві зводить храм впритул під вікнами школи (фото)

Кияни у соцмережах обурюються, що церква псує архітектурний вигляд міста

Журналіст Юрій Макаров у Facebook оприлюднив із світлини будівництва Свято-Троїцького храму УПЦ МП, яке триває в Києві.

«Готуймося: ось така краса неземна невдовзі прикрасить, точніше, вже прикрасила столицю. Свято-Троїцький храм УПЦ МП на початку Жилянської, практично на розі Великої Васильківської, поруч із місцем, де колись була зруйнована в 1960-ті Троїцька церква, але разів у десять більша й по-богатому. Концентрат стилю, смаку й, безумовно, святості. А також, що вже казати, взірець дотримання закону. Сил і бажання щось додавати тупо немає», – написав він.

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У коментарях користувач Володимир Кудін зауважив, що будівництво ведеться «впритул під стінами знаної 145-ї школи. В 80% класів сонячне світло буде обмежене».

Також кияни мають зауваження і щодо розташування храму.

Нагадаємо, російська церква підтримує агресію РФ в Україні і навіть благословляла вояків-окупантів вбивати українців.

Водночас голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

Пізніше, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ».

Російська православна церква, пропри демарш, який влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.