У США вивчатимуть історію ЛГБТ



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Закон штату забезпечує субсидію на отримання школярами недискримінаційних підручників

Закон у штаті Іллінойс вимагає, аби усі школи включили у навчальну програму «роль та вклад лесбійок, геїв, бісексуалів і транссексуалів в історію країни та штату»

У США влада штату Іллінойс підтримала закон, що зобов’язує школи запровадити уроки історії ЛГБТ.

Про це повідомило видання The Hill.

Закон вимагає, аби усі школи в штаті включили у навчальну програму «роль та вклад лесбійок, геїв, бісексуалів і транссексуалів в історію країни та штату».

Також закон забезпечує субсидію на отримання школярами недискримінаційних підручників.

Сенатор штату Хізер Стенс зазначила, що «одним з найкращих методів подолання нетерпимості є освіта і знайомство з різними людьми та точками зору», а така шкільна програма не тільки дасть знання про вклад ЛГБТ, а й сприятиме прийняттю суспільством гей-спільноти.

«Я сподіваюся, що викладання цінного внеску ЛГБТКІ протягом всієї історії створить безпечне середовище з меншою кількістю випадків переслідувань», — зазначила вона.

Як повідомлялося, у столиці Чехії уперше за підтримки мерії міста пройшов гей-парад.

На віміну від Чехії в Україні у Кривому Розі 26 липня скасували прайд-маршчерез те, що поліція не змогла захистити учасників.