У США вивчатимуть історію ЛГБТ
Закон у штаті Іллінойс вимагає, аби усі школи включили у навчальну програму «роль та вклад лесбійок, геїв, бісексуалів і транссексуалів в історію країни та штату»
У США влада штату Іллінойс підтримала закон, що зобов’язує школи запровадити уроки історії ЛГБТ.
Про це повідомило видання The Hill.
Закон вимагає, аби усі школи в штаті включили у навчальну програму «роль та вклад лесбійок, геїв, бісексуалів і транссексуалів в історію країни та штату».
Також закон забезпечує субсидію на отримання школярами недискримінаційних підручників.
Сенатор штату Хізер Стенс зазначила, що «одним з найкращих методів подолання нетерпимості є освіта і знайомство з різними людьми та точками зору», а така шкільна програма не тільки дасть знання про вклад ЛГБТ, а й сприятиме прийняттю суспільством гей-спільноти.
«Я сподіваюся, що викладання цінного внеску ЛГБТКІ протягом всієї історії створить безпечне середовище з меншою кількістю випадків переслідувань», — зазначила вона.
Як повідомлялося, у столиці Чехії уперше за підтримки мерії міста пройшов гей-парад.
На віміну від Чехії в Україні у Кривому Розі 26 липня скасували прайд-маршчерез те, що поліція не змогла захистити учасників.