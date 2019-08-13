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    У світі

    У США вивчатимуть історію ЛГБТ

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    Закон штату забезпечує субсидію на отримання школярами недискримінаційних підручників - У США вивчатимуть історію ЛГБТ
    Закон штату забезпечує субсидію на отримання школярами недискримінаційних підручників

    Закон у штаті Іллінойс вимагає, аби усі школи включили у навчальну програму «роль та вклад лесбійок, геїв, бісексуалів і транссексуалів в історію країни та штату»

    У США влада штату Іллінойс підтримала закон, що зобов’язує школи запровадити уроки історії ЛГБТ.

    Про це повідомило видання The Hill.

    Закон вимагає, аби усі школи в штаті включили у навчальну програму «роль та вклад лесбійок, геїв, бісексуалів і транссексуалів в історію країни та штату».

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    Також закон забезпечує субсидію на отримання школярами недискримінаційних підручників.

    Сенатор штату Хізер Стенс зазначила, що «одним з найкращих методів подолання нетерпимості є освіта і знайомство з різними людьми та точками зору», а така шкільна програма не тільки дасть знання про вклад ЛГБТ, а й сприятиме прийняттю суспільством гей-спільноти.

    «Я сподіваюся, що викладання цінного внеску ЛГБТКІ протягом всієї історії створить безпечне середовище з меншою кількістю випадків переслідувань», — зазначила вона. 

    Як повідомлялося, у столиці Чехії уперше за підтримки мерії міста пройшов гей-парад.

    На віміну від Чехії в Україні у Кривому Розі 26 липня скасували прайд-маршчерез те, що поліція не змогла захистити учасників.

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